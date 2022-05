Mozambique Badeferien

Korallenriffe von besonderer Güte, ein türkisblau schimmerndes Meer und Sand, der so fein ist, dass es ein wahres Vergnügen ist, in ihm zu liegen, all dies finden Sie in Mozambique. Auch wenn Mozambique seit Jahren ein immer beliebteres Touristenziel wird, sind die Strände in Mozambique noch immer ein Geheimtipp für Kenner Afrikas, an denen Sie eine herrliche Zeit verbringen können. Egal ob Sie sich in erster Linie entspannen möchten oder lieber baden und tauchen, an Mozambiques Stränden ist alles möglich. Entdecken Sie ein Paradies auf Erden und lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten, wenn Sie schon bald Mozambique auf Reisen nachhaltig erkunden wollen.