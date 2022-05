Lassen Sie sich von Namibias Kultur, Tradition, Geschichte und der faszinierenden Natur verzaubern und geniessen Sie die Wohlfühlatmosphäre in diesem wunderschönen Resort.

Die Mokuti Etosha Lodge liegt nur 2 km entfernt vom östlichen Eingang zum Etosha Nationalpark und verbindet warmherzige, afrikanische Gastfreundschaft mit ehrlichem, charmantem Service und Komfort. Mokuti bedeutet in der Sprache der Himba "im Wald". Die Lodge liegt auf privatem, 4300 Hektar grossem Naturschutzgebiet und bietet vielen Tierarten ein Zuhause.

Die Lodge bietet eine Auswahl an Restaurants und Bars, welche afrikanische Spezialitäten mit internationalen Gerichten verbinden. Abhängig von der Belegung, geniessen die Gäste das Abendessen in der traditionellen Boma mit Feuerstelle unter dem afrikanischen Sternenhimmel. Neben Tierbeobachtungen und Buschwanderungen bietet die Lodge einen Spa- und Fitnessbereich mit mehreren Massageräumen, Dampfsauna, Jacuzzi sowie einem Raum für Kosmetikbehandlungen. Kostenloses Wireless-Internet wird in allen öffentlichen Bereichen angeboten.