Nach Malawi zum Schnorcheln

Malawi – die Reisedestination für entspannte Ferien in Afrika

Eines der wohl spektakulärsten Naturschauspiele in Malawi können Sie immer am Abend beobachten. Denn in dieser Region Afrikas ist jeder Sonnenuntergang ein faszinierender Vorgang, bei dem die Umgebung alle paar Minuten in eine andere Farbe getaucht wird. Wenn Sie sich dafür entscheiden, in Malawi Ihre wohlverdienten Ferien zu verbringen, haben Sie definitiv eine gute Wahl getroffen. Denn Baden im Malawisee bedeutet, frei zu sein und sich auf eine grandiose Natur einzulassen. Neben den vielen verschiedenen Fischen, die Sie in Malawi bestaunen können, finden Sie in den Uferbereichen des Sees auch so interessante Tiere wie die schön anzusehenden Kap-Fingerotter und die ebenfalls schönen Fleckenhalsotter, die beide harmlos sind.