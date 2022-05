Malawi Safaris

Ein Land, in dem es viel zu entdecken gibt

Game Drives und Pirschfahrten in einer Natur, die begeistert. Genau dies können Sie in Malawi erleben. Dank unterschiedlicher Landschaften, wie zum Beispiel einer baumlosen Savanne und üppig bewaldeten Berglagen, fühlen sich viele verschiedene Tiere in Malawi sehr wohl. Vor allem im idyllischen Nyika Nationalpark tummeln sich viele verschiedene exotische Tiere. Auch wenn die „Big Five“ allgegenwärtig zu sein scheinen, was auch daran liegen kann, dass Löwe und Leopard das Wappen Malawis zieren, können Sie in diesem Park auch viele weitere Tiere beobachten. So lebt in der Umgebung eine grosse Gruppe Nashörner, die einen majestätischen Anblick bieten. Aufgrund relativ starker Temperaturschwankungen in diesem Gebiet gibt es dort häufig Nebel, was der Gegend ein mystisches Erscheinungsbild verleiht.