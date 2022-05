Wichtige Malawi Reiseinformationen

Wer die Landkarte betrachtet, wird feststellen, dass Malawi eine langgestreckte Form aufweist. Die grösste Ausdehnung wird mit 840 Kilometern erreicht. In einigen anderen Regionen Malawis, wie etwa in den Grenzgebieten zu Tanzania, Zambia oder Mozambique, beträgt diese allerdings nur 80 Kilometer. In Malawi finden Reisende den atemberaubenden Malawi-See und noch viele weitere landschaftliche Highlights. Unsere Reiseexperten stehen Ihnen für Reiseangebote und Fragen gerne zur Verfügung.