Malawi Badeferien

Auch wenn das schöne Land Malawi keinen Zugang zum Meer hat, können Sie in dieser entspannten Gegend Badeferien der Extraklasse erleben. Denn der Malawisee, der das gleichnamige Land nicht nur massgeblich prägt, sondern auch als drittgrösster See Afrikas gilt, bietet alles, was ein gutes Baderevier ausmacht. Vor allem die vielen Fische in ihm machen ihn zu einem lebendigen Ort, der Sie auch dazu einlädt, zu tauchen und zu schnorcheln. Die wohl am häufigsten anzutreffenden Fische im Malawisee sind Buntbarsche, die durch ihre Eigenschaft, bei Nacht zu leuchten dafür sorgen, dass ab Einbruch der Dunkelheit ein funkelnder See von Ihnen bestaunt werden kann. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, damit diese Ihnen alles über Malawi Reisen erzählen können.