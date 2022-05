Lianshulu Lodge

Die Lodge befindet sich an einmaliger Lage am Ufer des Kwando Flusses, in einer tierreichen Region, die für grosse Elefanten- und Büffelherden bekannt ist. Die private Konzession liegt angrenzend an Botswana und ist äusserst bekannt für eine sensationelle Tierbeobachtung. Das Gelände ist nicht eingezäunt und wird insbesondere Nachts von vielen Tieren besucht.