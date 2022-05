Leopard Beach Resort & Spa

Die Zimmer in mehreren zweistöckigen Gebäuden sowie Suiten und Cottages mit traumhaftem Blick über den Indischen Ozean, liegen in einem tropischen Garten, etwas erhöht über dem feinsandigen Strand. Hauptrestaurant mit schöner Terrasse und wechselnden Themenabenden, Strandrestaurant mit mediterranem Menü, das um einen Teich angelegte «The Chui» Grill-Restaurant und weitere kulinarische Highlights warten auf die Gäste. Diverse Bars, grosser Hauptpool, Spa, Boutique und kostenfreies WiFi in der Kalani Coffee Lounge.