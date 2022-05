Kids & Cats Safari ab Nairobi

Fahrt zum Lake Naivasha, dem höchstgelegenen See des Ostafrikanischen Grabenbruchs. Bei einem Bootsausflug erkunden Sie den See und «Crescent Island». Im kleinen Wildschutzgebiet lassen sich neben Giraffen und Flusspferden auch viele weitere Tiere beobachten.

Lake Nakuru (F, M, A)

Heute unternehmen Sie einen Tagesausflug in den landschaftlich interessanten Lake Nakuru Nationalpark. Der Park ist für die Flamingos, welche sich saisonal am See aufhalten, bekannt. Es ist zudem ein idealer Ort, um Breitmaulnashörner zu sehen. Den Rest des Tages lässt es sich am Pool und im Garten der Lodge wunderbar entspannen.