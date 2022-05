Die Gäste des Kalahari Farmhouse finden sich in einer Oase der Ruhe wieder und können sich in der riesigen Gartenlandschaft der Anlage entspannen. Im eigenen Restaurant werden köstliche Speisen serviert. Der Swimmingpool sorgt für Abkühlung an heissen Tagen. Gratis Wireless-Internet ist in der Réception verfügbar. Gegen Gebühr werden Naturfahrten in den Gondwana Kalahari Park angeboten, welcher Heimat einer Vielzahl an Tieren und Pflanzen ist.