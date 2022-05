Höhepunkte Kenyas ab Nairobi

Ankunft in Nairobi und Transfer in Ihr Hotel. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.

Masai Mara (F, M, A)

Nach dem Frühstück fahren Sie am erloschenen Vulkan Mount Longonot vorbei in die Heimat der Masai. Die Schönheit der Masai Mara wird auch Sie in Ihren Bann ziehen. Das Reservat verfügt über die grösste Konzentration an Tieren in ganz Kenya.