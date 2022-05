In der Etosha Safari Lodge finden Sie ein Restaurant und eine Bar, sowie 3 Swimming-

pools, die Erfrischung an heissen Tagen bieten. Das Eingangstor zum Etosha Nationalpark, wo Sie die Tierwelt Afrikas auf Safaris entdecken können, liegt nur 10 km entfernt. Wer nicht selbst fahren möchte, kann gegen Aufpreis an den täglichen Safarifahrten der Lodge in den Park teilnehmen. Die Lodge bietet gratis Wirless-Internet.