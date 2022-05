Discover Kenya ab Nairobi

Ihre Reise führt Sie von Nairobi in Richtung Süden zum Amboseli Nationalpark. Mit dem Kilimanjaro im Hintergrund und grossen Elefantenherden bietet der Park ein unvergleichliches Panorama. Ein grosses Sumpfgebiet hält Wasser für eine grosse Anzahl Tiere und Zugvögel bereit.

Der Tag steht ganz im Zeichen der Tierbeobachtungen. Die Artenvielfalt des Parks wird Sie mit Sicherheit beeindrucken. Über den Mittag kehren Sie in die Lodge zurück, wo Sie sich am Pool entspannen können.

Lake Nakuru (F, M, A)

Via Nairobi geht die Reise weiter in Richtung Lake Nakuru. Auf dem Weg bieten sich immer wieder schöne Ausblicke auf den Vulkankegel des Mount Longonot und den Lake Naivasha. Am Nachmittag können Sie die Tierwelt des Lake Nakuru Nationalparks bestaunen. Zu den Attraktionen zählen die saisonal anwesenden Flamingos sowie Nashörner und über 50 Säugetierarten.