Das Desert Quiver Camp liegt in einem 40'000 Hektar grossen Naturreservat und nur gerade 5 km vom Eingangstor zum Sossusvlei entfernt.

Das Camp kombiniert eine moderne Self- Catering Unterkunft mit Komfort. Im Hauptgebäude gibt es eine Bar mit Fernseher, ein kleiner Swimmingpool sowie Wireless-Internet. Mahlzeiten kann man bestellen oder an der Réception ein Lebensmittelpaket kaufen. Frühstück und Abendessen wird in der 5 km entfernten Sossusvlei Lodge serviert.