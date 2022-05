Damaraland Camp ****/*

Wilderness Safaris arbeitet seit über 10 Jahren eng mit dem „Save the Rhino Trust" zusammen, einer privaten Organisation, die sich dem Schutz der vom Aussterben bedrohten Spitzmaulnashörner verschrieben hat.



Das wüstenangepasste Spitzmaulnashorn in der Kunene Region (Damaraland und Kaokoveld) ist das einzige Nashorn weltweit, das ausserhalb von Naturschutzgebieten überlebt hat. Anfang der 80er-Jahre nahm die Wilderei in einem solchen Ausmass zu, dass sich der Bestand der Tiere massiv reduziert hatte. Der daraufhin gegründete Save the Rhino Trust konnte bewirken, dass sich die Population der Nashörner bis heute mehr als verdoppelt hat.



Eines der wichtigsten Ziele war die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung. Die Vorteile für die lokale Bevölkerung liegen zum einen in den Arbeitsstellen, zum anderen in der Unterstützung von Tourismus-Projekten.



Die Arbeit vor Ort umfasst sowohl ständiges Beobachten der Nashörner, Patrouillengänge und -fahrten auf den Spuren der Rhinos und die fotografische Dokumentation als auch die Datenanalyse per Computer.



Hinzu kommen die Kontrolle und Wartung der natürlichen und künstlichen Wasserstellen. Die Beobachtungsteams observieren ein Gebiet von insgesamt 25'000 km2 vom Brandberg bis fast zum Kunene.