Die exklusive Boutique Lodge liegt auf der Namibia Seite des Chobe Flusses in einem Paradies, das 160'000 Elefanten beheimatet und von zwei mächtigen Flüssen durchquert wird. Auf Grund der idealen Lage können Ausflüge sowohl in den Chobe Nationalpark als auch nach Sedudu Island unternommen werden.

Die Chobe Water Villas liegen nahe der Stadt Kasane auf der Namibia Seite in der Zambezi Region im 150 km2 grossen Namibian Kasika Schutzgebiet direkt an den Ufern des Chobe Flusses. Die Anreise erfolgt via Kasane (beachten Sie die Öffnungszeiten der Grenzposten, täglich 07.30 – 16.30). Mit dem Auto sind es ca. 25 Fahrminuten vom Flughafen Kasane bis zur Lodge und vom Flughafen Katima Mulilo erreicht man die Unterkunft in ca. 2.5 Fahrstunden.

Das moderne Haupthaus und Zentrum der Lodge ist einmalig konstruiert und bietet einen grossen Swimmingpool mit Lounges welche auf den Sandbänken des Chobe Flusses errichtet wurden. Auf dem Areal gibt es überall kleine Salas (Ruhebett im Freien) für entspannte Stunden. Gratis Wireless-Internet ist in der Gegend um den Pool sowie in den Villen verfügbar. Im Haupthaus finden die Gäste zudem eine kleine Lounge mit lokalen Lektüren sowie ein Fernsehzimmer. Souvenirs können im kleinen Shop gekauft werden. Abends werden an der Cocktail Bar feine Drinks serviert. Im Restaurant werden köstliche Speisen zubereitet und mit dem passenden Wein angeboten.



Es werden Aktivitäten zu Land und zu Wasser durchgeführt wie Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug in den Chobe Nationalpark oder Bootstouren. Gegen Gebühr können Ausflüge in ein nahe gelegenes Dorf, Angelausflüge oder Ausflüge zu den Victoria Falls unternommen werden.