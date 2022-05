Camping-Abenteuer Namibia ab Windhoek Stadt

Sie übernehmen Ihren ausgerüsteten Mietwagen und fahren in die Stadt. Übernachtung Windhoek Gardens Guesthouse o.ä.

Sie starten heute Ihr Abenteuer Richtung Süden in die Kalahari Wüste. Vom Campingplatz sieht man auf das Wasserloch, welches zahlreiche Antilopen anzieht. Übernachtung Bagatelle Kalahari Campingplatz o.ä.

Besuchen Sie unterwegs den imposanten Köcherbaumwald bei Keetmanshoop bevor Sie Ihren Campingplatz in der Nähe des Fish River Canyons erreichen. Am nächsten Tag haben Sie Zeit, den Canyon bei einer Rundfahrt oder Wanderung zu bestaunen. Übernachtungen Canyon Roadhouse Campingplatz o.ä.

Lüderitz (ca. 385 km)

Ihre Reise führt Sie weiter in die Namib Wüste, welche die artenreichste Wüste der Welt verkörpert. Ihre Unterkunft befindet sich direkt am Atlantischen Ozean in Lüderitz. Besuchen Sie unterwegs die Naute Kristall Distillerie mit Verkostung lokaler Gins oder bestaunen Sie die Wildpferde bei Aus. Übernachtung Kratzplatz Guesthouse o.ä.