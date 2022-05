Amboseli - Tsavo Safari ab Nairobi

Nach dem Mittag fahren Sie von Nairobi in den Amboseli Nationalpark. Von der Lodge aus geniessen Sie eine einmalige Aussicht auf den Kilimanjaro.

Tsavo West (F, M, A)

An den «Shetani» Lavaströmen vorbei geht es weiter in Richtung Tsavo West Nationalpark. Am Nachmittag geniessen Sie die landschaftliche Schönheit des Parks und die Tierwelt auf einer Pirschfahrt.