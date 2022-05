Usbekistan Wüstenstadt Reisen

Die Landschaften Usbekistans sind eher karg und wüstenartig. Auch wenn Sie in Usbekistan keine reinen Sandwüsten mit hohen Dünen vorfinden, sondern Kies- und Sandwüsten das Bild bestimmen, hat das schöne Land einen märchenhaften Charme. Dank der vielen Wüsten vor Ort bildeten sich schon früh Oasenstädte in Usbekistan, welche in der Regel noch heute existieren und vielfach sehr beeindruckend sind. Wenn Sie in Usbekistan Wüstenstädte Ferien verbringen, werden Sie verschiedene Oasenstädte besuchen können, die alle auf ihre eigene Art sehr charmant und interessant sind. Eine der bekanntesten und abwechslungsreichsten Wüsten der Region ist die sehr weitläufige Wkysylkum Wüste, welche nicht nur aus Sand, sondern auch zu grossen Teilen aus Kies besteht. In dieser unwirtlichen Umgebung konnten sich sehr aussergewöhnliche Städte entwickeln, die den vorbeiziehenden Karawanen als Rastplatz und Handelszentrum zur Verfügung standen und auch heute noch Ort der Begegnung sind. Um diese fantastische Welt persönlich kennenzulernen, können Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, um von Ihnen wertvolle Tipps für Ausflüge zu den Oasenstädten Usbekistans zu erhalten.