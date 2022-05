Usbekistan ist ein riesiges Land und seit mehr als zwei Jahrtausenden eine Wiege der Kultur in der Region. Es ist die stolze Heimat eines faszinierenden Arsenals an Architektur und antiken Städten, die alle in die spannende Geschichte der Seidenstrasse eingebettet sind. Usbekistan Rundreisen sind die beste Art, der Seele des Landes nahezukommen. Mit Ihrem eigenen Reiseleiter und Fahrer sind Sie auf Privatreisen unterwegs und gelangen zielgerichtet zu den grössten Sehenswürdigkeiten. Da Hotels des von Ihnen gewünschten Standards im Voraus gebucht sind, können Sie auf der Reise zurücklehnen, staunen und geniessen. Grossartige Städte wie Samarkand, Buchara und Chiwa beeindrucken Besucher mit ihren fabelhaften Moscheen, Medressen und Mausoleen. Aber auch Gebirgslandschaften und unendliche Steppengebiete prägen das landschaftliche Gesicht Usbekistans. Sie werden Menschen begegnen, die Sie herzlich wirklich willkommen heissen. Die Gastfreundschaft der einheimischen Bevölkerung ist legendär und sie bleibt ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens. Wie Sie das faszinierende Land Usbekistan auf einer Privatreise erkunden können, zeigen Ihnen unsere Spezialisten gerne auf. Verlangen Sie ein unverbindliches Reiseangebot für Ihre Usbekistan Rundreise.