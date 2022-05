Aral See Reisen

Ein sehr beeindruckendes Ziel vieler Usbekistan Rundreisen ist das ehemalige Fischerdorf Mujnak, welches einst am Aral See lag und inzwischen 80 Kilometer, von dessen Resten entfernt ist. Da für die Bewässerung von Baumwollplantagen sehr viel Wasser abgeleitet wurde, ist der Aral See mit der Zeit in mehrere kleinere Seen zerfallen und die sehr lebensfeindliche Salzwüste Aralkum breitete sich in dem Gebiet aus. Nur der Westliche Aral See und der in Kasachstan befindliche nördliche Aral See sowie der zwischen ihnen liegende Barsakelmessee existieren noch und sind genauso wie das Örtchen Mujnak ein Mahnmal für eine von Menschen verursachte Umweltkatastrophe. Die Region um den einst viertgrössten Binnensee der Welt ist sehr unwirtlich und wird häufig von schweren Salz-Sandstürmen beeinflusst. Aufgrund ihrer Einzigartigkeit ist diese von einem Wüstenklima dominierte Landschaft aber sehr faszinierend und ein lohnendes Ziel auf einer Rundreise durch Usbekistan. Unsere Spezialisten für die Region machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot, damit Sie diese Gegend mit ihrer Geschichte und den nur dort vorkommenden Landschaften schon bald besuchen können.