Faszinierendes Tajikistan ab Dushanbe

1 . Tag Duschanbe Ankunft in Duschanbe während der Nacht und Fahrt zu Ihrem Hotel. Nach dem Mittagessen erhalten Sie einen ersten Eindruck der Hauptstadt Tajikistans. (F, M, A)

2 . Tag Hissar Nach dem Frühstück statten Sie dem höchst interessanten Nationalmuseum für Antike mit seinem grossen, liegenden Buddha einen Besuch ab. Anschliessend fahren Sie ins 30 Kilometer entfernte Hissar mit seiner Festung. Das noch vollständig erhaltene Nordportal, zwei ehemalige Koranschulen und eine Moschee zeugen von der früheren Bedeutung des Ortes. (F, M, A)

3 . Tag Iskanderkul-See Sie verlassen Dushanbe und fahren der Varzob- Schlucht entlang. Die Strasse windet sich über das Zarafshan-Gebirge mit dem 3'373 Meter hohen Anzob-Pass. In einem kleinen Seitental liegt mit dem sagenumwobenen Iskanderkul-See Ihr Tagesziel. Der tiefblaue See liegt idyllisch eingebettet zwischen den schroffen Berggipfeln des Fan-Gebirges. (F, M, A)

4 . Tag Penjikent Die von 4'000 und 5'000 Meter hohen Gipfeln dominierte Landschaft geht Richtung Osten in sanftes Hügelgebiet über. Ausserhalb Penjikents besichtigen Sie die Ruinen einer alten Sogdenstadt, die im 5. und 6. Jahrhundert zu den wohlhabendsten Städten Zentralasiens gehörte. (F, M, A)

5 . Tag «Sieben Seen» Sie fahren zu den wunderschönen «Sieben Seen», welche wie eine Kaskade in den Bergen liegen. Auf einem Spaziergang können Sie die Landschaft geniessen. (F, M, A)

6 . Tag Istaravshan Weiter geht Ihre Reise nach Istaravshan. Die sympathische Kleinstadt war während der Blütezeit der Seidenstrasse ein wichtiger Handelsort. Sie unternehmen einen Bummel durch die gut erhaltene, verwinkelte Altstadt. Auch die Kuk Gumbaz-Moschee darf bei einem Rundgang nicht fehlen. Weiterfahrt nach Khujand ins fruchtbare Ferghana-Tal. (F, M, A)

7 . Tag Khujand Nach einem Besuch des quirligen Basars wenden Sie sich der interessanten Geschichte der Stadt zu und besichtigen historische Bauwerke. Während des anschliessenden Museumsbesuches wird vor allem die sogdische Vergangenheit der Stadt genauer erklärt. (F, M, A)

8 . Tag Douchanbe Nach dem Frühstück fahren Sie zurück in die tajikische Hauptstadt. (F, M, A)

9 . Tag Rück- oder Weiterreise Transfer zum Flughafen und individuelle Weiter- oder Rückreise in die Schweiz. (F)