The Hummingbird Hotel

Das gemütliche Bed & Breakfast ist eingebettet von dichtem, saftigem Dschungel am goldfarbenen Strand Bluff. Die kleine Anlage ist im karibisch-rustikalem Stil passend zur natürlich, idyllischen Umgebung aus Holz erbaut. Die Hängematten und bequemen Liegen laden Sie auf die karibische Weise zum Entspannen ein.

The Hummingbird befindet sich 8 km vom Ortszentrum von Bocas Stadt auf der Hauptinsel Isla Colón am 7 km langen Sandstrand Bluff. Der Strand ist umgeben von üppigem, natürlich erhaltenem Dschungel.

Erleben Sie tagsüber den kaum bewohnten Playa Bluff. Schlendern Sie entlang des 7 km langen, goldenen Sandstrandes oder entspannen Sie in einer Hängematte oder am hoteleigenen Pool, während Sie Ihren Lieblings-Cocktail oder eine frisch geschnittene Kokosnuss schlürfen. Schwimmen im Meer ist aufgrund von unsichtbaren Strömungen nicht zu empfehlen. Die Unterkunft bietet zudem eine Bar, ein Restaurant sowie eine Tour Desk, wo Sie Ihre Ausflüge in die Umgebung buchen können. Gratis WLAN.



Gegen Gebühr: Bootstouren, Reitausflüge, Surfen und Tauchausflüge