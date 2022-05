Quer durch Panama ab Panama City

Am Morgen werden Sie von einem Fahrer vom Stadthotel zum Büro der Mietwagenfirma gebracht. Entgegennahme des Mietwagens. Anschliessend fahren Sie entlang der malerischen Küstenstrasse nach Portobelo. Portobelo's Hafen war der Sammelpunkt der aus Peru anlangenden Schätze. Der am tropischen Urwald gelegene Ruinenkomplex umfasst eine Reihe von Festungen, Burg- und Schlossgebäuden. Besuchen Sie auch das kleine Dorf mit dem karibischen Flair. Nach der Besichtigung fahren Sie noch ca. 15 km weiter bis zum kleinen Ort Puerto Lindo.

Puerto Lindo - El Valle de Antón (ca. 170 km)

Am Morgen fahren Sie nach El Valle. Auf der Strecke haben Sie die Möglichkeit, am Nationalpark Soberania in Gamboa einen Stopp einzulegen. Hier gibt es verschiedene Wanderwege, die Sie erkunden können. Eine weitere Gelegenheit für eine Wanderung und eine tolle Aussicht bietet der Nationalpark Altos de Campana an. Vom Aussichtspunkt können Sie an klaren Tagen bis zur Pazifikküste sehen. Ihr letztes Ziel ist El Valle de Anton. Das Dorf liegt 600 Meter über dem Meeresspiegel und ist bestens geeignet für Touren in der Natur.