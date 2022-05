Playa Tortuga

Beim grosszügigen Schwimmbad mit Blick auf das Meer lässt es sich herrlich entspannen. Einen erfrischenden Cocktail serviert man Ihnen an der Bar und mit typisch regionalen und internationalen Gerichten werden Sie in den zwei Restaurants verwöhnt. Eines davon befindet sich am Ende des Piers und bietet eine einmalige Sicht auf malerische Sonnenuntergänge und natürliche Kühlung durch die frische Meeresbrise. Aktiven Gästen steht ein Fitnessraum zur Verfügung.



Sport/Wellness inbegriffen: Fittnessraum



Gegen Gebühr: Bootstouren, Schnorchel- und Tauchausflüge, Massagen.



Kinder: Kinderplanschbecken sowie Spiele und Unterhaltung.