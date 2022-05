Panama - Costa Rica ab Panama City

1 . Tag Panama City Individuelle Ankunft und Transfer zum Hotel.

2 . Tag Panama City Stadtrundfahrt Am Morgen starten Sie zur ersten Besichtigung der faszinierenden Stadt. Die hinreissende Kulisse aus Wolkenkratzern, noblen Villen und grünen Hügeln wird Sie begeistern. Zuerst besuchen Sie die Ruinen von Panama Viejo. Danach geht es entlang des Ufers in die historische Altstadt. Heute finden sich hier die ältesten Einrichtungen und Gebäude der modernen Stadt; lokal wird das Viertel Casco Viejo oder Casco Antiguo genannt. Zum Abschluss steht ein Besuch der Miraflores Schleusen des Panama-Kanals aan.

3 . Tag Panama City- El Valle (ca. 125 km) Mietwagenübernahme am Morgen. Auf dem Weg fahren Sie vorbei am Nationalpark Altos de Campana. Von einem Aussichtspunkt aus können Sie die Landzunge von Punta Chame sehen. Für Wanderbegeisterte gibt es im Nationalpark Wanderwege. Weiterfahrt bis El Valle. Das Dorf liegt 600 m ü.M. und ist bestens geeignet für Touren in der Natur.

4 . Tag El Valle - Pedasí (ca. 250 km) Fahren Sie via Divisa zur Halbinsel Azuero und weiter nach Pedasi. Auf der Fahrt können Sie den Park El Caño besuchen. Ausserdem lohnt sich der Besuch der historischen Kirche von Natá de los Caballeros. Der Ort gehört zu den ältesten des Landes. Von den Kolonialbauten kann heute nur noch die zum Nationaldenkmal erhobene Kirche besichtigt werden. Unterwegs passieren Sie verschiedene typische Dörfer.

5 . Tag Pedasí Gelegenheit für einen Besuch der Isla Iguana mit ihrer spannenden Tierwelt. Oder unternehmen Sie einen Ausflug an den Strand Playa Venao, gehen Sie schnorcheln, tauchen, fischen, reiten oder surfen.

6 . Tag Pedasí - Las Lajas (ca. 260 km) Heute können Sie im Landesinneren und auf nur wenig befahrenen Strassen wieder auf die Panamericana zurückkehren. Via San Felix fahren Sie zu Ihrer Finca im kleinen Dorf Las Lajas.

7 . Tag Las Lajas Unternehmen Sie einen Ausflug zum palmengesäumten Strand, zu den Mangrovenwälder, gehen Sie fischen oder machen Sie eine Bootstour.

8 . Tag Las Lajas - Boquete (ca. 110 km) Heute verlassen Sie den Strand und fahren nach Boquete, das auf 1200 m ü.M. liegt. Sie können beim Wandern in der Gegend viele verschiedene Vogelarten sehen.

9 . Tag Boquete Beginnen Sie den Tag zum Beispiel mit einer aufregenden Canopy-Tour. Besuchen Sie eine Kaffeeplantage, besteigen Sie einen Vulkan oder entscheiden Sie sich für River-Rafting, Mountainbiken oder Reiten.

10 . Tag Boquete - Dominical (ca. 200 km) Abgabe des Mietwagens in David. Von hier werden Sie zur Grenze von Costa Rica gebracht. Nach dem Grenzübertritt erhalten Sie den costaricanischen Mietwagen und fahren bis nach Dominical.

11 . Tag Dominical Unternehmen Sie einen unvergesslichen Bootsausflug, um nach Walen und Delfinen Ausschau zu halten. Wale können hier etwa von August bis Januar gesichtet werden. Oder geniessen Sie den Aufenhtalt an den wilden Stränden der südpazifischen Küste.

12 . Tag Dominical - San Gerado de Dota (ca. 90 km) Heute fahren Sie über den höchsten Pass Costa Ricas auf rund 3400 m ü.M., ins kühle Bergklima. Kurz danach erreichen Sie Ihr Tagesziel San Gerado de Dota. Unternehmen Sie eine Wanderung im Nebelwald auf der Suche nach dem Königsvogel Quetzal.

13 . Tag San Gerado de Dota - Turrialba (ca. 120 km) Fahrt nach Cartago, der ehemaligen Hauptstadt Costa Ricas. Besuchen Sie das Guayabo National Monument, die wichtigste archäologische Ausgrabungsstätte des Landes. Wir empfehlen Ihnen unterwegs einen Abstecher zum Vulkan Irazú zu machen.

14 . Tag Turrialba - Tortuguero (ca. 80 km) Am Morgen Fahrt nach Guápiles und Mietwagenabgabe. Von hier geht es gemeinsam mit anderen Gästen zur Anlegestelle am Fluss und per Boot zur Lodge im Nationalpark.

15 . Tag Tortuguero Nationalpark Auf den Bootstouren durch die Kanäle können Sie Kaimane, Affen, Faultiere, Leguane, Wasserschildkröten und eine atemberaubende Vielfalt an Vögeln entdecken.

16 . Tag Tortuguero - Sarapiquí (ca. 60 km) Nach dem Frühstück werden Sie zurück nach Guápiles gefahren. Hier übernehmen Sie wieder Ihren Mietwagen und fahren nach Sarapiquí. Die Gegend ist ein sehr wichtiges Öko-Touristenziel mit Naturschutzgebieten. Die Region ist ebenfalls bekannt für ihre Bananen-, Kakao- und Kaffeeplantagen.

17 . Tag Sarapiquí - Arenal (ca. 95 km) Heute erreichen Sie die Region Arenal mit dem berühmten Vulkan und zahlreichen Attraktionen wie Thermalquellen, Wasserfällen und Naturpfaden.

18 . Tag Vulkan Arenal/La Fortuna In der Region gibt es unzählige Ausflugsangebote. Wählen Sie zum Beispiel eine der folgenden Aktivitäten aus: Fahrradtour, Kajakfahren, Hängbrückentour, River Rafting, Canopy, Bootsfahrt im Caño Negro Schutzgebiet, Vogelbeobachtungen, Besuch der Thermalquellen, Reitausflug oder Wanderung über erkaltete Lavafelder.

19 . Tag Arenal - Alajuela (ca. 120 km) Heute führt Sie Ihre Fahrt nach Alajuela, wo Sie Ihren Mietwagen abgeben. Unterwegs lohnt sich der Besuch des Handwerkerörtchens Sarchi in dem die für Costa Rica typischen Ochsenkarren hergestellt werden. Erkunden Sie den hauseigenen Kaffeepfad des Hotels bei einer kleinen Wanderung.