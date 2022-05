Gruppenreise Mundo Verde ab San José City

1 . Tag Zürich - San José Am Morgen Abflug ab Zürich mit Iberia. Ankunft in San José am Abend mit anschliessendem Transfer.

2 . Tag Vulkan Irazú (F) Die Reise beginnt mit einer Fahrt durch zahlreiche malerische Dörfer und vorbei an herrlichen Aussichtspunkten über das Zentraltal. Auf einer beeindruckenden Bergstrasse fahrne Sie bis zum Gipfel des Vulkans Irazú. Nach dem Besuch des Vulkans geht es hinunter in die Stadt Cartago, wo Sie die mysteriösen Ruinen kennenlernen und die schöne Basilika besichtigen.

3 . Tag San José - Monteverde (F) Nach dem Frühstück beginnt das Naturerlebnis "Mundo Verde" mit einer Fahrt in das Nebelwaldparadies. Bei Las Juntas beginnt die rund 35 km lange, holprige Strasse nach Monteverde, einem der bekanntesten Nebelwald-Schutzgebiete Costa Ricas. Hier besuchen Sie ein berühmtes Reservat von Monteverde, wo über gut begehbare Wanderwege eine 2- 2 ½ stündige Wanderung geplant ist.

4 . Tag Monteverde - Ometepe (F) Früh machen Sie sich auf den Weg zurück zum Panamerican Highway. Über Cañas und Liberia erreichen Sie am späten Vormittag die Grenze zu Nicaragua bei Peñas Blancas. Von Peñas Blancas geht es weiter Richtung Norden, entlang des grössten Sees Nicaraguas und Mittelamerikas. In der Hafenstadt San Jorge nehmen Sie die Fähre und geniesst eine einstündige Bootsfahrt zur vulkanischen Insel Ometepe im Nicaraguasee.

5 . Tag Ometepe - Granada (F, A) Am Vormittag geht es zurück zur Fähre mit einem Abstecher in die Museen El Ceibo und zur legendären Lagune "Charco Verde". Am Festland angekommen fahren Sie auf dem berühmten Panamerican Highway nach Granada, die älteste Kolonialstadt des amerikanischen Kontinentes. Zu Fuss erkunden Sie das historische Zentrum und die wichtigsten Monumente dieser beeindruckenden Stadt.

6 . Tag Vulkan Masaya & Catarina (F, M) Die heutige Reise führt heute zum Nationalpark Vulkan Masaya, wo Sie in den beeindruckenden Krater Santiago schauen können. Danach fahren Sie weiter nach Catarina, einem traditionellen Dorf mit einem herrlichen Ausblick auf die "Laguna de Apoyo". Nach diesem Besuch erwartet Sie San Juan de Oriente. Dieser Ort ist unter Künstlern sehr berühmt, insbesondere für sein Töpferhandwerk. Via Granada fahren Sie zurück zum Nicaraguasee und unternehmen eine gemütliche Bootsfahrt durch die tropischen "Isletas" von Granada, bei der Sie die üppige Vegetation und Vogelwelt beobachten können. Am Nachmittag steht noch die Fortsetzung der Stadtbesichtigung in Granada auf dem Programm.

7 . Tag Granada - San Carlos - Las Tablillas - La Fortuna (Arenal Vulkan) (F, A) Am frühen Vormittag verlassen Sie Granada und fahren entlang des Nicaraguasees bis nach San Carlos, am Wasser gelegener Hafen- und Grenzstadt. Von San Carlos aus dauert es nicht mehr lange bis nach Las Tablillas, wo Sie sich nach Überqueren der neuen Brücke wieder auf costarricanischem Gebiet befinden. Von hier ist es noch knapp eine Stunde bis Muelle und nochmals 20 Minuten bis La Fortuna am Fusse des aktiven Vulkanes Arenal.

8 . Tag Arenal Region (F) Nach dem Frühstück unternehmen Sie eine Wanderung durch den Arenal Nationalpark. Später kommen Sie durch einen kleinen Wald bis zu einem beeindruckenden Lavafeld aus dem Jahr 1992. Im Anschluss wandern Sie über die zwischen den Bäumen gespannten und sicher begehbaren Hängebrücken. Abends stehen Ihnen die hoteleigenen Thermalquellen zur Verfügung.

9 . Tag La Fortuna - Tortuguero (F, M, A) Heute fahren Sie über Puerto Viejo de Sarapiqui und Horquetas nach Guápiles. Hier geniessen Sie ein typisches Frühstück und fahren dann weiter in die Gegend von Caño Blanco. Hier werden grossflächig Bananen angebaut und Sie werden über Segen und Fluch der gelben Frucht interessante Details erfahren. Weiter geht es dann per Boot über Kanäle und Flussläufe nordwärts nach Tortuguero. Am Nachmittag können Sie entweder am Schwimmbad entspannen oder einen Ausflug ins Dorf unternehmen.

10 . Tag Tortuguero Nationalpark (F, M, A) Sie erkunden am frühen Morgen in kleineren Booten die engen Kanäle des Nationalparks und halten nach Tieren Ausschau. Die Vegetation ist teilweise so dicht, dass Sie mit dem Boot wie durch einen Tunnel fahren. Krokodile, Affen, Faultiere, Leguane, Süsswasser-Schildkröten, schlafende Fledermäuse und zahlreiche Wasservögel können Sie mit etwas Glück entdecken, und auch die Flora überrascht mit einer kaum mehr zu überbietenden Vielfalt. Anschliessend unternehmen Sie eine Wanderung im Reservat. Am Nachmittag ist eine weitere Bootstour inbegriffen.

11 . Tag Tortuguero - Cahuita (F) Heute fahren Sie weiter Richtung Karibikküste. Parallel zur Küste geht es nach Cahuita, einem kleinen Dorf mit typisch karibischem Ambiente. Geniessen Sie zum Ausklingen des Nachmittags einen Drink in einer Reggae Bar.

12 . Tag Cahuita - Sixaola - Bocas del Toro (F) Wanderung im Cahuita Nationalpark und anschliessend abenteuerlicher Grenzübertritt nach Panama in Sixaola. Fahrt zur Hafenstadt Almirante. Per Boot erreichen Sie die Insel Colón und Bocas del Toro. Der Abend steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie die entspannte, karibische Atmosphäre.

13 . Tag Bocas del Toro (F) Heute unternehmen Sie einen Bootsausflug durch kleinere Meeresgassen und Mangrovenwälder, wo Sie Wasservögel beobachten können. Coral Key ist ein optimaler Platz um schnorcheln zu gehen. Nachmittags geht es zum Red Frog Strand, wo Sie Zeit zum Schwimmen oder zum Erkunden der Insel haben. Danach fahren Sie zurück zur Hauptinsel.

14 . Tag Bocas del Toro - Panama City (F) Flug nach Panama City. Anschliessend unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt und besuchen die Ruinen der alten Stadt Panama, den alten Stadtteil Panamas mit der Kathedrale und dem Nationaltheater und fahren dann nach Miraflores, um einen ersten Blick auf den Panama- Kanal zu werfen.

15 . Tag Teildurchquerung des Panama-Kanals (F, M) Morgens brechen Sie zu einem ganz besonderen Erlebnis auf, nämlich der teilweisen Durchquerung des geschichtsträchtigen Panama-Kanals. Sie durchfahren einen Teil dieses technischen Wunderwerks, passieren verschiedene Schleusen und erhalten interessante Informationen über die Geschichte des Kanals. Sie können den riesigen Frachtschiffen beim Manövrieren zuschauen und geniessen später das Mittagessen auf dem Schiff. Danach Rückkehr zum Hotel.