El Salvador Reiseinformationen

Touristische Pfade sind in El Salvador ausreichend vorhanden. Wer sich an die vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen hält, kann ruhigen Gewissens mit der gesamten Familie in das Land reisen. Die Einheimischen sind freundlich und aufgeschlossen. Nicht selten kommt es vor, dass sie einige Einblicke in ihren Lebensalltag gewähren. Selbstverständlich ist ein Aufenthalt mit der Familie und Kindern direkt am Meer ein riesengrosses Vergnügen.