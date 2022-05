Ein Paradies zwischen Regenwald und Meer! Es ist ein unglaublicher Ort um alles um sich herum zu vergessen. Das Al Natural Resort verbindet den traditionellen Baustil der Ngobe-Bugle Indianer mit moderner Technik und Komfort - eine gelungene und elegante Kombination. Das Resort ist ideal für alle die einen intimen Ort zum Ausruhen und Entspannen in natürlicher Umgebung suchen.

Das Resort liegt sehr idyllisch und abgelegen auf der Ostseite der Insel Bastimentos, am Punta Vieja und ist in 45 Minuten per Boot von der Hauptinsel Colón erreichbar.