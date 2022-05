Das The Venetian Resort & Casino, ein kleines Venedig im Herzen Las Vegas, liegt direkt gegenüber des Mirage Hotels und dem Treasure Island, am Las Vegas Boulevard (Strip). Der Flughafen ist nur wenige Fahrminuten entfernt.

Das Venetian Resort trumpft mit einer Auswahl aus über 37 Restaurants auf. In diesem kulinarischen Angebot finden sich auch 16 elegante «fine dining» Restaurants. Des Weiteren bietet das Resort einen Nachtclub sowie mehrere Bars und Lounges an. Auch das zum Hotel gehörende Einkaufszentrum lässt keine Wünsche offen. Neben einer gigantischen Poollandschaft mit 4 Swimmingpools, laden auch ein Fitnesscenter sowie ein Spa-und Wellnessbereich zur Entspannung ein. In den hoteleigenen Theatern sind unter anderem Shows wie Rock of Ages oder Human Nature zu sehen. Das Venetian beherbergt zudem das bekannte Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Ebenfalls befindet sich nur unweit vom Hotel ein RV-Parkplatz, der Ihnen ermöglicht Ihr Motorhome in der Nähe des Las Vegas Strip zu parkieren.