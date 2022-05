The Ritz Carlton Golf Resort

Beschreibung

Einleitung An der Westküste Floridas, von Palmen gesäumte Fairways und kurz geschnittene Grüns umgeben dieses luxuriöse Golfresort in Naples. Das im mediterranen Stil errichtete Resort gehört nicht zuletzt wegen des hervorragenden Service zu den besten Golfresorts in Florida.



Viele der 295 elegant eingerichteten Zimmer und Suiten bieten von den Balkonen freie Sicht auf Teile des resorteigenen 36 Loch Golfplatz Tiburón. Mit drei Restaurants und einer Bar ist das kulinarische Angebot unter dem allgemeinen Durchschnitt dafür aber edel. Das Gleiche gilt für die sportlichen Einrichtungen, zu denen ein Fitnessstudio, ein Swimmingpool und vier Tennisplätze zählen. Hotelgäste, die Abwechslung suchen, bringt ein kostenloser Shuttle Service in das nahegelegene Strandhotel Ritz-Carlton Naples, in dem sämtliche Einrichtungen genutzt werden können.

Lage Naples

Angebot 3 Restaurants, Café, 4 Tennisplätze, Fitness Center, Sauna, Kinderclub.

Zimmer Resort View, 42m2, King Size oder 2 Doppel Betten, Persönlicher Balkon, 94cm LCD Fernseher, Kaffee/Tee Machine

Aktivitäten Sport: Schwimmen, Fitness (Cardio, Krafttraining/Body Toning), Thai Chi



Wellness: Spa mit diversen Behandlungsmöglichkeiten.



Attraktionen Hotel: Stand-Up Paddleboard, Body Board, Waverunner, Fischen und Fischauflüge, Segelausflüge. Nature's Wonders at the Ritz Carlton für Kinder von 5-12 Jahren. Vue at the Ritz Carlton, eine Lounge mit den neuesten Errungenschaften der Entertainment Industrie wie z.B. die Virtual User Experience. Ritz Kids Kinderclub.

Golf Hoteleigener 36 Loch Golfplatz Tiburon.