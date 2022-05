The Reach Key West, Curio Collection by Hilton

Direkt am schönen Sandstrand von Key West - und nur einen Block von der Duval Street entfernt gelegen. Ausserdem befindet sich ein 18-Loch Golfplatz in unmittelbarer Umgebung.

Das Angebot des Hotels beinhaltet das Steakhouse-Restaurant «Spencer's by the Sea», eine Bar, Poolbar, beheizter Swimmingpool, Fitnesscenter, Velo- und Jet-Ski-Vermietung (gegen Gebühr). Die Tennisplätze eines Partnerhotels in der Nähe können benutzt werden. Am Strand werden kalte Gesichtstücher und frische Früchte verteilt.