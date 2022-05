Am Hang des Wüstenberges Camelback Mountain liegt die weitläufige Hotelanlage des Golfhotel The Phoenician mit 643 grossräumigen Gästezimmern, 119 eleganten Casitas und 66 luxuriösen Suiten inklusive vier exquisiten Präsidentensuiten. Mit dem „AAA Five Diamond"-Award ausgezeichnet, bietet das Phoenician Luxus pur für Golfferien in Arizona.



Auf zehn Tennisplätzen, in dem großen Health-Spa und der sensationellen Pool-Landschaft mit neun glitzernden Pools unter Palmen kann man im Golfhotel The Phoenician während Golfreisen nach Arizona wunderbar entspannen. Am Wochenende beobachtet man in der Thirsty Camel Lounge gemütlich bei einem Cocktail den spektakulären Flug des Phoenix.



Golfhotel The Phoenician mit 27-Loch-Golfanlage

Von der wunderschönen Sonoran Wüste umgeben ist der nahegelegene Golfplatz The Phoenician Golf Club mit 27 Loch und hervorragend gepflegten Greens und Fairways. Der weitläufige Platz mit 6300 Yards wurde von Ted Robinson und Homer Flint designet und verspricht wie nahezu jeder Ort der Hotelanlage pure Entspannung.



Lage: Dieses Luxusresort befindet sich auf einem 100 Hektar grossen, wunderschönen Gelände am Fusse des Camelback Mountain. Es liegt nur wenige Fahrminuten vom lebhaften Zentrum von Scottsdale entfernt.