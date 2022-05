The Palazzo Resort Hotel & Casino

Las Vegas

Egal ob an einem der vielen Pools, beim «gambeln» im Casino, beim Einkaufen in einer der vielen Boutiquen oder bei einem feinen Essen in einem der zahlreichen Spezialitätenrestaurants; das spektaktuläre Erstklasshotel The Palazzo Resort Hotel & Casino besticht durch sein vielfältiges und breites Angebot sowie der hervorragenden Lage im Zentrum des Las Vegas Strip.