The Cosmopolitan of Las Vegas

Das Cosmopolitan liegt zentral am Las Vegas Strip und ist Teil des City Center Komplexes.

Das 50-stöckige Hotel mit zwei Türmen bietet eine Vielzahl an Restaurants, drei Pools (saisonal in Betrieb), Nachtclub der Tao-Kette, Sahara Spa & Hammam (gegen Gebühr), 2 Fitnessbereiche (gegen Gebühr). Weitere Annehmlichkeiten sind ein Coffeeshop, Jacuzzi, 24-Stunden Zimmerservice, Beauty Salon, Souvenirladen und Reinigungsservice. Das Cosmopolitan of Las Vegas bietet kompromisslosen Luxus als Resort mit übergrossen Wohnbereichen und ausgedehnten, privaten Balkonen und geräumigen

Innenbereichen. Wohltuende, einladende Details verleihen dem Raum das Gefühl einer privaten

Stadtwohnung während überraschende, einfallsreiche Einzelheiten einen einzigartigen und zeitgenössischen Eindruck vermitteln.