Das legendäre Luxushotel am weitläufigen Sandstrand von Palm Beach wird Sie in seinen Bann ziehen. Bereits die Anfahrt durch eine gepflegte Gartenanlage, dann die spektakuläre Lobby und schlussendlich die wunderschönen Zimmer machen das Breakers zu einem ganz besonderen Erlebnis. Geniessen Sie den Aufenthalt - Sie werden begeistert sein!

An bester Lage im Herzen von Palm Beach, am fast 1 km langen Privatstrand, mit zeitloser Eleganz und exzellentem Service. Als einziges Strandresort der Gegend, nur wenige Gehminuten vom Zentrum Palm Beachs entfernt, in dem sich zahlreiche Restau-rants, Strassencafés und Einkaufsmöglichkeiten befinden. Ca. 11 km vom Flughafen Palm Beach und ca. 116 km vom Flughafen Miami entfernt.

9 Restaurants, von asiatischer Küche über typisch amerikanisch bis hin zum italienischen Familienrestaurant, 5 Bars, hoteleigene Shopping Arkade mit exklusiven Boutiquen und Geschäften, 1860 m² grosser Spa- und Wellnessbereich, 5 Pools, 4 Jacuzzis, Kinderplanschbecken, Familien-Entertainmentcenter mit umfangreichem Kinderprogramm, Fitnesscenter im Hauptgebäude und tägliche Sportkurse. Gegen Gebühr: Oceanview Fitnesscenter, preisgekrönte Tennisanlage mit 10 Hartplätzen, 2 18-Loch Championship-Golfplätze, Golf-/Tennis Clubhaus, Velovermietung, Tauchen und Schnorcheln am hoteleigenen Riff. Kostenfreier Shuttle zum Golfplatz The Breakers Rees Jones® und zu den Hotelrestaurants Echo und Top of the Point im Zentrum von Palm Beach.