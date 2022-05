Südstaaten-Romantik ab Atlanta

1 . Tag Atlanta Individuelle Anreise und 2 Übernachtungen in Atlanta. (Crowne Plaza Atlanta - Midtown)

2 . Tag Atlanta Ganzer Tag zur freien Verfügung. Atlanta ist die grösste Stadt der Südstaaten und zugleich Heimat von Coca-Cola und CNN. Da bietet sich eine CNN Studio-Tour und ein Besuch des World of Coca-Cola an. Wer gerne einkauft, sollte einen Halt im North Georgia Premium Outlet Center einlegen.

3 . Tag Atlanta - Savannah (ca. 410 km) Sie fahren heute nach Savannah, einer der schönsten Städte der USA, wo sich ein Besuch der Altstadt mit ihren liebevoll restaurierten Häusern lohnt. 2 Übernachtungen in Savannah. (Doubletree Savannah Historic District)

4 . Tag Savannah Tag zur freien Verfügung. Unternehmen Sie eine kleine Rundfahrt mit dem «Old Savannah Trolley» (fakultativ) und flanieren Sie der bekannten River Street entlang oder schlendern Sie durch den weitläufigen Forsyth Park.

5 . Tag Savannah - Charleston (ca. 180 km) Die Fahrt führt Sie heute in die hübsche Südstaaten-Metropole Charleston. Am Nachmittag bleibt genug Zeit, die charmante Altstadt von Charleston, mit ihren malerischen Gebäuden aus der Kolonialzeit, zu entdecken. Entgegen anderen Grossstädten ist Charleston gut zu Fuss zu erkunden. Übernachtung in Charleston. (Francis Marion Hotel)

6 . Tag Charleston - Asheville (ca. 430 km) Asheville ist die wichtigste Stadt im Gebirge von North Carolina und zugleich Ausgangspunkt für den Great Smoky Mountains Nationalpark. Die Stadt liegt am Zusammenfluss des Swannanoa River mit dem French Broad River. Biltmore Estates ist das grösste Haus der USA im Privatbesitz. Übernachtung in Asheville. (Crowne Plaza Resort)

7 . Tag Asheville – Great Smoky Mountains Nationalpark – Chattanooga (ca. 340 km) Von Asheville aus, dem Tor der Great Smoky Mountains, geht es durch den Nationalpark nach Gatlinburg, das sich bereits im Bundesstaat Tennessee befindet. Anschliessend Weiterfahrt nach Chattanooga, das durch das berühmte Lied «Chattanooga Choo Choo» von Glenn Miller berühmt wurde. Übernachtung in Chattanooga. (Chattanooga Choo Choo)

8 . Tag Chattanooga - Nashville (ca. 220 km) Am Vormittag bleibt noch Zeit die Sehenswürdigkeiten, wie Ruby Falls, Incline Railway oder Rock City Gardens, die sich rund um Chattanooga befinden, zu erkunden. Am Nachmittag fahren Sie in die Hauptstadt der Countrymusik. 2 Übernachtungen in Nashville. (Sheraton Downtown Nashville)

9 . Tag Nashville Tag zur freien Verfügung. Es besteht die Möglichkeit die Country Music Hall of Fame und das Ryman Auditorium zu besichtigen oder der berühmten Grand Ole Opry einen Besuch abzustatten. Mit etwas Glück treffen Sie auf einen der unzähligen Musikstars, welche hier regelmässig auftreten.

10 . Tag Nashville - Memphis (ca. 345 km) Heute erreichen Sie Memphis am Mississippi, bekannt vor allem durch Elvis Presley. 2 Übernachtungen in Memphis. (Crowne Plaza Memphis Downtown)

11 . Tag Memphis Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von Elvis. Besuchen Sie sein imposantes ehemaliges Anwesen «Graceland» sowie die Sun Studios, wo er seine ersten Songs aufgenommen hat. Ebenfalls geschichtlich interessant ist das National Civil Rights Museum, wo Martin Luther King 1968 im ehemaligen Lorraine Motel getötet wurde. Den Abend lassen Sie am besten in einer der unzähligen Jazz, Rock 'n' Roll und Blues-Bars an der Beale Street ausklingen.

12 . Tag Memphis - Little Rock (ca. 250 km) Fahren Sie via Dyess, dem Dorf, in welchem der legendäre Johnny Cash aufgewachsen ist, nach Little Rock, der Hauptstadt des Bundesstaates Arkansas. 2 Übernachtungen in Little Rock. (Best Western JFK Inn)

13 . Tag Little Rock Statten Sie dem Staatskapitol von Arkansas einen Besuch ab, welches dem US-Kapitol in Washington D.C. ähnelt. Hier wurde Bill Clinton 1978 mit nur 32 Jahren zum jüngsten Gouverneur von Arkansas gewählt.

14 . Tag Little Rock - Vicksburg (ca. 370 km) Heute führt Sie die Fahrt entlang des Mississippi weiter nach Süden. Übernachtung in Vicksburg. (Vicksburg Inn & Suites)

15 . Tag Vicksburg - Vacherie (ca. 340 km) Vorbei an Sumpflandschaften kehren Sie an die Ufer des Mississippi zurück. Kurz vor New Orleans haben Sie heute die einmalige Gelegenheit in der durch den Film «Vom Winde verweht» bekannten Oak Alley Plantation zu übernachten. Nehmen Sie sich Zeit durch das weitläufige Anwesen zu schlendern und lassen Sie sich die Geschichte dieses imposanten Herrenhauses erzählen. Übernachtung in Vacherie. (Oak Alley Plantation)

16 . Tag Vacherie - New Orleans (ca. 85 km) Heute erreichen Sie die Südstaaten-Metropole New Orleans, welche als europäischste Stadt der USA gilt. Überall in der Stadt findet man französische, spanische, afrikanische, karibische und auch deutsche Einflüsse. 2 Übernachtungen in New Orleans. (Hyatt Centric French Quarter)

17 . Tag New Orleans Erleben Sie New Orleans - «The Big Easy». Spazieren Sie durch die Altstadt, das French Quarter, besuchen Sie eines der vielen Jazz- Lokale an der Bourbon Street oder unternehmen Sie eine Flussfahrt auf dem Mississippi. Etwas abseits vom grossen Touristenstrom befindet sich das bei den Einheimischen sehr beliebte «The Marigny» Quartier. Hier an der Frenchmen Street findet man mitunter die besten Musiklokale der Stadt.

18 . Tag New Orleans – Orange Beach (ca. 320 km) Nach 2 abwechslungsreichen Tagen in New Orleans geht es heute westwärts entlang der Küste in Richtung Alabama. Übernachtung in Orange Beach.

19 . Tag Orange Beach – Mobile (ca. 85 km) Mobile, die grösste Hafenstadt Alabamas, liegt nur ca. 1 Fahrstunde nördlich von Orange Beach. Bestaunen Sie die zahlreichen Kolonialbauten und erfahren Sie mehr über die Geschichte der strategisch wichtigen Handelsstadt. Übernachtung in Mobile.

20 . Tag Mobile – Birmingham (ca. 380 km) Heute geht es ins Landesinnere nach Birmingham, der grössten Stadt Alabamas. Übernachtung in Birmingham.