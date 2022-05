In einer, für den Südwesten der USA, typischen Landschaft gelegen. Umgeben von Felsformationen befindet sich die Sorrel River Ranch direkt am Colorado River. Das Abenteuer-Städtchen Moab liegt ca. 28 Kilometer entfernt. Die beiden spektakulären Nationalparks, Arches- und Canyonlands, sind in wenigen Fahrminuten erreichbar.