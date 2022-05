Silverado Resort

Das Golfhotel Silverado Napa Valley liegt im Herzen des traumhaft schönen Napa-Tals in Nordkalifornien, inmitten einer zauberhaften Hügellandschaft und umgeben von mehr als 400 Weinkellern.



Das kalifornische Wine Country ist nicht umsonst weltweit für seine Weine bekannt. Aber auch die Landschaft hat dank der einmaligen Szenerie und den zahlreichen wunderschönen Wander- und Radwegen grosse Bekanntheit erreicht. Zum Flughafen Oakland sind es rund 80 Kilometer vom Golfhotel Silverado Napa Valley aus, San Francisco liegt nur eine Stunde entfernt und ist daher bestens geeignet für einen Besuch während Golfreisen durch Kalifornien.



Golfhotel Silverado Napa Valley mit Full-Service-Spa

Das Golfhotel in Kalifornien wurde erst im Jahr 2012 modernisiert und verfügt über 415 Zimmer, einen eleganten Ballsaal, Businesseinrichtungen und unzählige Freizeitangebote. Zum Entspannen stehen zahlreiche Swimmingpools mit einer Poolbar sowie ein Full-Service-Spa zur Verfügung. Die Gerichte in den beiden Hotelrestaurants harmonieren bestens mit den köstlichen lokalen Weinen. Das Luxushaus bietet einen traumhaften Panoramablick über das Napa Valley.



Spielen auf PGA Meisterschafts-Golfplätzen

Urlaubern wird es hier in den Golfferien garantiert nie langweilig, denn die Freizeitmöglichkeiten sind zahlreich und vielseitig. Neben 13 Tennisplätzen und einem Fahrradverleih stehen die beiden preisgekrönten PGA Meisterschafts-Golfplätze zur Verfügung. Die Plätze sind Chefsache. Hotelmitbesitzer Johnny Miller hat stets ein Auge auf die Kurse. Miller ist nicht nur einer der führenden Golfanalysten für NBC Sports, sondern auch Mitglied der internationalen Hall of Fame des Golfens.