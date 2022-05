Palm Beach Marriott Singer Island Beach Resort

Direkt am schönen, weissen Sandstrand auf Singer Island gelegen. Die nächsten Einkaufszentren (City Place oder Downtown at the Gardens) liegen ca. 12 km entfernt.

Die Gäste können sich in einem der 3 Restaurants kulinarisch verwöhnen lassen oder in entspannter Atmosphäre einen Drink an der Bar geniessen. Des Weiteren stehen den Gästen folgende Annehmlichkeiten zur Verfügung: Coffeeshop, Fitnesscenter, Aussenpool, Lagunenpool mit Wasserrutschbahn und Wasserfall, Kinderbetreuung sowie Spa- und Wellnessbereich mit Dampfbad. Ein Golfplatz befindet sich in der Nähe des Resorts.