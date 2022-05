Oasen liegen in der Wüste und sind Inseln der Erholung und der Rast. Es gibt Wasser und viel Grün – das Golfhotel Omni in Palm Springs erfüllt genau jene Voraussetzungen und noch einige mehr. Welche Oase hat schliesslich einen eigenen Golfplatz? In welcher Wüste findet man eine so riesige und vielseitige Poolanlage für Jung und Alt? Wo stehen schon hochmoderne Luxussuiten zwischen Palmen und üppiger Bepflanzung?



Der Golfsport im Golfhotel Omni Rancho Las Palmas Resort & Spa ist allgegenwärtig – nicht etwa auf aufdringliche Art und Weise, sondern auf enorm sympathische, die man auf Golfreisen nach Kalifornien direkt zu schätzen weiss. Schaut man zum Beispiel morgens nach dem Aufwachen auf das 5. Green umringt von Teichen im Innenhof des Resorts oder lässt man sich beim Abschlag von dem Anblick der prächtigen Jacinto Berge beflügeln, weiss man – Golf lebt und wird gelebt in Palm Springs.



Golfhotel Omni Rancho Las Palmas Resort & Spa als Wüsten-Oase

Mit dem Schritt über die Türschwelle beginnt bereits der Prozess – die Wüste mit all ihrer Geduld und all ihrer Kraft lässt die Hektik und den Trubel des Alltags in weite Ferne rücken. Die 22 Luxus-Suiten des Golfhotels in Kalifornien bieten viel Raum und Platz zur Entspannung. Weiche, beige Farben, gemütliche Sofas und eine private Terrasse bieten das richtige Ambiente für den Aufenthalt.



Weiter geht's im riesigen Garten des Golfhotels in Palm Springs. Nicht selten werden hier wunderschöne Feste gefeiert, unter anderem auch Hochzeiten. Durch die vielen kleinen Brunnen und die Wasserbecken eignet sich dieser Ort hervorragend für solche Anlässe.



Perfekt für Golfferien oder Urlaub für die ganze Familie

Für das passende Dinner bleiben Gäste am besten auch draussen. Rings um das Lagerfeuer werden die Klassiker der US-amerikanischen Küche zu Tisch gebracht. Dazu gibt es den passenden Rotwein. Für den etwas süsseren Cocktail empfiehlt sich die R Bar, wo auch das Aktuellste aus dem nordamerikanischen Profisport übertragen wird.



Das Golfhotel Omni Resort in Palm Springs eignet sich ideal für Familien mit Kindern. Die kleinen können im Wasserpark Splashtopia abgeliefert werden, während die ältere Generation die Vorzüge des Spas bei einer der Wohlfühl-Massage oder im Whirlpool geniesst.