Nationalparks Explorer ab Las Vegas

Individuelle Anreise nach Las Vegas und Mietwagenübernahme. 2 Übernachtungen in Las Vegas.

Lassen Sie sich in den Bann dieser einzigartigen Stadt der Unterhaltung ziehen und geniessen Sie eine tolle Abend-Show.

Grand Canyon NP – Page / Lake Powell (ca. 175 km)

Heute können Sie einen der beeindruckendsten Canyons besichtigen. Nutzen Sie die Zeit für eine Wanderung oder einen Helikopterflug. Am Nachmittag Weiterfahrt in Richtung Page zum Lake Powell. 2 Übernachtungen in Page.