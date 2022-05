Naples Beach Hotel & Golf Club

Das hervorragende Hotel Naples Beach & Golf Club besitzt 3 Sterne und ist für Badeurlauber in Naples hervorragend geeignet. Für die hohe Qualität seiner Dienstleistungen erhielt das Hotel das Zertifikat HolidayCheck Quality Selection 2014. Der Lowdermilk Park liegt unweit vom Haus. Der Lover's Key State Park, der Bonita Beach, der Barefoot Beach State Preserve sowie der Strand Naples zählen zu den attraktiven Ausflugsmöglichkeiten.

Das Resort erstreckt sich auf einem Areal zwischen dem Strand und dem angrenzenden Golfplatz. Old Naples liegt ca. 3 km südlich.

Sport: Auf dem Hotelgelände können die Urlauber Golf, Squash, Billard, Tennis und Volleyball spielen. Dieses Haus organisiert für Familien eine Kinderbetreuung im Hotel. Im nahen Umkreis dieser Unterkunft können die Urlauber Surfen gehen. Wellness: Das Wellnessangebot besitzt ein Fitnesscenter und einen Jacuzzi. Die verschiedenen Indoor und Outdoor Pools laden zum Verweilen ein. Im Spa-Bereich steht ein vielfältiges Angebot an Beauty-Treatments und Massagen für die Urlauber zur Verfügung.

18- Loch Golfplatz angrenzend an das Hotel.

Die Verpflegungsart in diesem Haus umfasst Frühstück oder Brunch. Zu einem gelungenen Start in den Urlaubstag lädt Sie je nach Präferenz entweder ein amerikanisches Frühstück oder ein kontinentales Frühstück ein. Von Gastlokalen, wie dem First Watch, sind Sie nur wenige Meter entfernt.