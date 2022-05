Little Palm Island Resort & Spa

Unsere Bungalows am Strand sind von der Ästhetik der Britisch-Westindischen Inseln inspiriert und verbinden alte Welttradition mit einer modernen Note. Durchdachte Annehmlichkeiten, einschliesslich eines Innen- und Aussenspas, sorgen für exotischen Charme, der an ein balinesisches Versteck erinnert. In unserem Speisesaal, der von der natürlichen Schönheit unserer tropischen Insel umgeben ist, wird Küche von Weltklasse serviert. Wir laden Sie ein, dem Gewöhnlichen zu entfliehen und sich im neuen Little Palm an außergewöhnlichem Luxus zu erfreuen.