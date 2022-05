Umgeben von Wüste, versteckt zwischen üppigen Palman und farbigen Sträuchern liegt das Golfhotel La Quinta Resort am Fusse der Santa Rosa Mountains. Hollywood-Stars genauso wie Weltreisende und Golfspieler haben dieses Fleckchen Erde schon aufgesucht, um sich von der Ruhe des Ortes treiben zu lassen.



Problemlos könnte man eine ganze Woche im Golfhotel La Quinta Resort & Club verbringen, an einem der 41 Pools sitzend, ein Buch lesend oder eben mit dem Schläger auf dem Golfplatz. Gleich fünf Plätze stehen den Gästen während Golfreisen nach Kalifornien zur Verfügung, einer aufregender als der andere. Heraus sticht jedoch der Mountain Course aufgrund seiner dramatischen Kulisse zwischen den gigantischen Felsen der Santa Rosas.



Hollywood-Stars im Golfhotel La Quinta Resort & Club

Golf Dreams 2017 Hotel La Quinta Pool c Creative Vision Group INCDie Schlafzimmer sind unheimlich gemütlich eingerichtete Casitas. Teilweise sogar mit Himmelbetten, Dachterrasse, Kamin oder einem Pool direkt vor der Tür. Die Suiten und privaten Appartements bieten besonders viel Platz und Privatsphäre. Die drei Spa Villen überzeugen durch ein Maximum an Komfort und den unschlagbaren Service. Stars wie Clark Gable, Bette Davies, Katherine Hepburn und Errol Flynn haben sich am sogenannten „Adult Pool" die Ehre gegeben. Das Spa selbst bietet spezielle Behandlungen nicht nur für Menschen, sondern sogar für Tiere – Hollywood eben. Wer Hollywood hautnah erleben will, dem sei die History Tour wärmstens empfohlen.



Ausgezeichnet bekocht in den Golfferien

Golf Dreams 2017 Hotel La Quinta Morgans Entrance c Barbara KraftEin weiterer Grund, weshalb man es im Golfhotel in Kalifornien so lange aushält: man ist kulinarisch bestens versorgt. "Morgan's in the desert" wird von dem dreimaligen Gewinner des James Beard Preises Jimmy Schmidt geführt. Twenty6 interpretiert Bistro Klassiker mit saisonalen lokalen Zutaten neu. Scharf wird's im Adobe Grill: preisgekrönten Tamales und Margaritas, dazu regionale mexikanische Küche. Golfer werden das Palm Desert MD Grill mit Blick aufs 9. und 18. Green lieben. Hier werden die Klassiker der amerikanischen Küche serviert. Die besten Weine und Bier aus eigener Herstellung hat das Ernie's im Kühlschrank. Luxus hat nun einmal seinen Preis. La Quinta ist nicht billig, aber man bekommt für sein Geld einiges geboten.