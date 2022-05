Hyatt Regency Resort Scottsdale

Hochaufragende Palmen und vielfältige Kakteen säumen die Pool-Landschaft, die in den Golfferien in Arizona jederzeit zur Abkühlung und Erholung einlädt. Kleine Seen verteilen sich über das knapp elf Hektar grosse Anwesen des Golfhotel Hyatt Regency Resort & Spa und tragen zur idyllischen und entspannten Atmosphäre bei.



Am Horizont zeichnen sich die McDowell Mountains ab, auf die man vom Open-Air-Restaurant und von der Bar aus einen tollen Blick hat. Die Aussicht über das Golfhotel Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa at Gainey Ranch mit farbenfrohen Gärten und der 27-Loch Gainey Ranch Golfanlage geniesst man je nach Zimmerlage von den privaten Balkonen der Unterkünfte oder, falls es etwas geräumiger sein soll, von den Suiten aus. Zur Entspannung während der Golfreisen nach Arizona empfiehlt sich ein Besuch im renommierten Spa.



Golfhotel Hyatt Regency Scottsdale inmitten der Wüste

Auch für den Erlebnisurlaub ist das Golfhotel in Arizona genau richtig, denn es ist der ideale Ausgangspunkt für Erkundungstouren in die umliegende Wüste. Wer auf erfahrene Begleiter setzt, lernt versteckte Routen und spektakuläre Naturschauspiele kennen. In Arizona lässt es sich zudem gut auf den Spuren der Ureinwohner wandeln. Verschiedene Anlaufstellen wie das Heard Museum oder das Montezuma Castle National Monument geben Einblicke in die Geschichte der Navajos und anderer indianischer Völker.