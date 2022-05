Hyatt Regency Maui Resort & Spa

Das Resort liegt angrenzend an die historische Altstadt Lahainas, direkt am schmalen Strand. Das Whalers Village-Einkaufszentrum mit Restaurants ist in ca. 10 Gehminuten erreichbar. Der Flughafen Kahului ist ca. 44 km entfernt.

Das Resort bietet seinen Gästen 3 Restaurants, 6 Lounges, 4 Bars, 2 Swimmingpools, Kinderpool mit Rutschbahn und zwei Jacuzzis, Boutiquen/Shops, Tennisplätze, Fitnesscenter, Spa- und Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad, Beauty Salon, Kinderprogramm «Camp Hyatt» (gegen Gebühr) und Wassersportmöglichkeiten am Strand. Liegen am Pool und am Strand sind kostenlos erhältlich. Ein 18-Loch Golfplatz befindet sich in der Nähe.