Florida Sunshine ab Miami

Individuelle Anreise nach Miami und Transfer mit Hotel-Shuttlebus zum Hotel, wo Ihnen die Reiseleitung am Abend für Fragen zur Verfügung steht. Übernachtung in Miami.

Miami - Key Largo - Key West (F)

Sie fahren heute auf dem Highway 1 über zahlreiche Brücken nach Key West. Entdecken Sie den Ort auf einer Trolley-Rundfahrt oder geniessen Sie den Sonnenuntergang an Bord des Fury Katamarans (optional). Am Abend bleibt genügend Zeit um in einem der zahlreichen Restaurants oder Bars den Abend ausklingen zu lassen. Übernachtung in Key West.