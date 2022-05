Encore at Wynn Las Vegas

Im Einklang mit den kulinarischen Standards, die Wynn Las Vegas gesetzt hat, führt das Encore Hotel ein Allstar-Team an Chefköchen in der Wynn Las Vegas Gastronomiefamilie. So verfügt das Encore Hotel über Restaurants mit einem breitgefächerten Ambiente von Casual bis Fine Dining. Des weiteren ist das Hotel mit einer Lobby, 6 Bars und Lounges, Nachtclub (sehr angesagter Club mit Indoor- und Outdoorbereich), diversen Geschäften und Boutiquen mit einem Angebot an Mode, Schuhen, Schmuck, Innenaccessoires sowie Modeaccessoires und einem Garten mit Schwimmbad und Jacuzzi ausgestattet. Die Infrastruktur des Wynn Las Vegas kann mitgenutzt werden.