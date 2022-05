Eastern Highlights ab Boston

1 . Tag Boston Individuelle Anreise nach Boston. Übernachtungen in Boston. (Courtyard by Marriott Brookline)

2 . Tag Boston - Québec City Durch den Neuengland-Staat New Hampshire führt Ihre Reise nach Kanada. Geniessen Sie die landschaftlich attraktive Fahrt durch Neuengland in die kanadische Stadt Québec City. Übernachtung in Québec City.

(Hotel Universel)

3 . Tag Québec City - Montréal Auf einem Stadtrundgang lernen Sie das charmante UNESCO geschützte Weltkulturerbe Québec City kennen. Während eines geführten Spaziergangs haben Sie die Möglichkeit das Château Frontenac aus der Nähe zu bestaunen. Nach dem Mittagessen fahren Sie dem St. Lorenz-Strom entlang nach Montréal, wo am Nachmittag eine Besichtigung der Altstadt, dem so genannten «Vieux-Port» Viertel, auf dem Programm steht (optional). Übernachtung in Montréal.

(Gouverneurs Hotel Place Dupuis)

4 . Tag Montréal - Ottawa - Toronto Am Vormittag verlassen Sie die zweitgrösste französisch sprechenden Stadt der Welt.

Danach Fahrt nach Ottawa, der Hauptstadt Kanadas, wo Sie die Gelegenheit haben, das imposante Parlamentsgebäude sowie den Rideau Canal zu besichtigen, der mitten durch die Stadt fliesst. Am späteren Nachmtitag geht es dem 1000 Islands Parkway entlang weiter nach «Toronto», der grössen Stadt Kanadas. Übernachtung in Toronto.

(Bond Place Hotel)

5 . Tag Toronto - Niagara Falls Nach einer Stadtrundfahrt durch Toronto besteht die Möglichkeit vom CN-Tower, einem der Wahrzeichen der Stadt, die fantastische Aussicht über den Lake Ontario zu geniessen (optional). Das heutige Ziel sind dann aber die ca. 90min ausserhalb von Toronto gelegenen Niagara Fälle. Hier empfiehlt sich eine Bootstour zu den Fällen zu unternehmen (optional). Für alle, welche dieses atemberaubende Spektakel lieber etwas aus der Ferne beobachten möchten, bietet sich ein Spaziergang entlang der Promenande mit Ausblick auf die Fälle an. Übernachtung in Niagara Falls. (Best Western Cairn Croft)

6 . Tag Niagara Fälle - Gettysburg - Amish Country Nach dem erneuten Überqueren der Staatsgrenze, zurück in der USA, steht heute die Fahrt durchs ländliche Farmgebiet von New York State auf dem Programm. In Pennsylvania angekommen, besichtigen Sie am Nachmittag die historischen Bürgerkriegsschauplätze von Gettysburg, welche in der Geschichte der USA eine bedeutende Rolle spielten. Übernachtung in Williamsport. (Hotel Genetti)

7 . Tag Amish Country - Washington D.C. Erfahren Sie heute etwas mehr über die Kultur der Amish People, die auch in der heutigen Zeit ohne Elektrizität bzw. irgendwelche technische und moderne Hilfsmittel analog des 19. Jahrhunderts leben. Ebenfalls auf dem Programm steht ein Halt bei einem «Amish Museum» bevor Sie durch die landschaftlich reizvollen Staaten Pennsylvania und Maryland nach Washington D.C., der Bundeshauptstadt der USA, gelangen. 2 Übernachtungen in Washington.

(Hilton Washington)

8 . Tag Washington D.C. Geniessen Sie eine Stadtrundfahrt mit dem Kapitol, der Kongress- Bibliothek, dem FBI-Gebäude, Washington Monument, Lincoln Memorial, dem Weissen Haus und dem Arlington Friedhof mit dem Grab der Kennedys. Den Rest des Tages haben Sie zur freien Verfügung, z.B. für einen Besuch im berühmten Smithsonian Institute oder im historischen Georgetown.